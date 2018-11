A Torino il Po è esondato e ha invaso anche i Murazzi. L'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta nel Nord Italia si sta facendo sentire anche nel capoluogo piemontese. Il Comune ha disposto la chiusura di alcune strade.

Complici le violente piogge degli ultimi giorni, il Po finora era un sorvegliato speciale ma oggi è uscito dagli argini provocando l'allagamento del Circolo dei Canottieri della Società Armida nell’area del Valentino e dei Murazzi, in pieno centro storico.

"La Protezione civile della Città è in stato di allerta per le condizioni del tempo e per le conseguenze sulla piena del Po. La situazione meteo/idrogeologica in città, secondo le previsioni offerte dall’Arpa, è ora in codice giallo (bassa criticità) mentre le previsioni della piena del Po sono su un gradino più alto, quello arancio (moderata criticità)" fa sapere il Comune di Torino.