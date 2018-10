Un iceberg circa 5 volte più grande di Manhattan si è staccato dall'imponente ghiacciaio Pine Island nell'Antartide occidentale nelle ultime ore. Un'ulteriore prova del costante e veloce ritiro di questa massa di ghiaccio.

Come molti altri ghiacciai dell'Antartide, Pine Island si sta ritirando sempre più velocemente. Anche se quello che si è staccato non è un iceberg da primato, di certo non il più grande del mondo, è il sesto a spezzarsi da quella piattaforma dal 2001. La prova della continua instabilità dei ghiacciai circondati dai mari in alcune parti del continente ghiacciato.

A settembre, lungo il ghiacciaio Pine Island era apparsa una spaccatura di circa 30 km. Poco dopo, si è staccata una porzione di circa 300 kmq.

Stef Lhermitte, geoscienziata della Delft University of Technology dei Paesi Bassi che segue da vicino il ghiaccio dell'Antartico, ha twittato che il fronte del ghiacciaio, dove il ghiaccio incontra il mare, si è ritirato di circa 5 chilometri verso l'entroterra rispetto agli ultimi decenni.

#sentinel1 shows the rapid evolution from a rift across Pine Island Glacier in September to the calving of ~300km² of icebergs end of October, where the largest iceberg (226km²) will be named B-46 by NIC @CopernicusEU 1/2 pic.twitter.com/kQ7QyE6I7h — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 ottobre 2018

E la spiegazione c'è. Le masse ghiacciate come Pine Island fanno maggiormente i conti col riscaldamento degli oceani dovuto all'aumento globale delle temperature. L'acqua marina più calda ne provoca lo scioglimento non solo dall'esterno ma anche dall'interno, facendo sì che gli iceberg si stacchino con maggiore frequenza rispetto al passato.

A causa della una combinazione del riscaldamento dall'oceano sottostante e delle temperature dell'aria superiori, è più probabile che il ghiaccio interno collassi, facendo crescere i livelli marini.

Iceberg B-46 did not live very long as it already fragmented in several pieces today, one day after calving from Pine Island Glacier pic.twitter.com/ygdNPaxNmm — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 ottobre 2018

Determinare la quantità delle future perdite di ghiaccio dall'Antartide è molto difficile. Una recente ricerca pubblicata su Nature Climate Change, ha rilevato che le perdite di ghiaccio dall'Antartide sono aumentate negli ultimi 25 anni e che il 40% del contributo al livello del mare nel continente si è verificato negli ultimi 5.

Comparison of the 2018 Pine Island Glacier calving front with historical 1973-2011 data by @JoeMacGregor shows how much PIG has retreated from the 1973-2013 range. pic.twitter.com/ifxmk85hMo — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 ottobre 2018

L'Antartide ha perso 1,883 miliardi di tonnellate di ghiaccio tra il 2007 e il 2017, una quantità ben più elevata rispetto a quanto stimato dagli scienziati in un rapporto pubblicato nel 2013.

Secondo i ricercatori, il fatto che il ghiaccio dell'Antartide venga corroso anche dall'interno non farà che velocizzarne la scomparsa.

"All'inizio degli anni 2000 era circa ogni 6 anni, ma la frequenza di distacchi è aumentata dal 2013. Gli iceberg risultanti si disintegrano anche più rapidamente" sostiene Lhermitte.

Un circolo vizioso le cui conseguenze sono ben note.

