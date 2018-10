Rimasta in balia delle onde per almeno 47 anni e ritrovata quasi intatta su una spiaggia del Regno Unito con le scritte ancora leggibili. Parliamo di una bottiglia di plastica che un tempo, conteneva detersivo per stoviglie: un’immagine raccapricciante che mostra ancora una volta, quanto sia grave il problema dei rifiuti e dello smaltimento della plastica.

La bottiglia è stata ritrovata dalla guardia costiera in una spiaggia del Somerset, l’immagine poi è stata pubblicata su Facebook:

“Sembra ancora nuova. Siamo rimasti sorpresi da quanti detriti sono riversati sulla spiaggia ed è scioccante quanto a lungo la spazzatura possa sopravvivere e danneggiare la natura” ha scritto Burnham Coastguard.

L’alta marea ha gettato i rifiuti in spiaggia, ma davanti a quella bottiglia tutti hanno strabuzzato gli occhi. Grazie al marchio e al fatto che ci sia scritto 4d, ovvero quattro penny, mostra che essa sia stata venduta prima che la Gran Bretagna cambiasse la valuta decimale, ovvero nel 1971.

“L’immagine mostra ‘il flagello dei giorni nostri’ causato dall’inquinamento plastico, spiega ancora il Burnham Coastguard Rescue Team, “Questa bottiglia galleggia nelle nostre acque, i nostri oceani possono essere salvati dalla rovina dell'ambiente?

Secondo uno studio del gruppo no-profit Ocean Conservancy, le bottiglie di plastica possono impiegare fino a 450 anni per decomporsi nell'oceano, un rapporto del governo britannico del 2017 stima che circa il 70% dei rifiuti nel mondo sia plastica.

Le materie plastiche possono intrappolare pesci e uccelli e danneggiare gli ecosistemi marini, eppure negli ultimi anni assistiamo alla nascita di vere e proprie isole di plastica.

Circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno in mare, dicono dal Forum Economico Mondiale, è necessario un cambio di rotta prima che sia troppo tardi.

Leggi anche:

Dominella Trunfio