La vita moderna è impossibile senza la plastica? Forse sì (o anche no), fatto sta che ormai da tempo abbiamo perso il controllo sulla nostra invenzione.

Basti pensare che ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. È come un camion della spazzatura che si svuota nell'oceano ogni minuto. La plastica è ormai ovunque, anche negli angoli più remoti del Pianeta. Recentissimi studi l'hanno rilevata persino in Antartide o nella Fosse delle Marianne.

I ricercatori ci dicono che addirittura, entro il 2050, gli oceani avranno più plastica che pesci. Ma è davvero assurdo che un materiale potenzialmente infinitovenga usato una sola volta e poi gettato via.

Ma perché la plastica si è trasformata in un problema così enorme? E cosa sappiamo sui suoi pericoli?

In 9 minuti un bel video dell'UNEP mostra in modo semplice e immediato come siamo riusciti ad invadere di plastica il Pianeta intero in poche decine di anni.

E' stato realizzato dalle Nazioni Unite per la campagna Clean Seas.

Se anche voi, come noi, volete agire per invertire questa tendenza, guardatelo! Lo abbiamo sottotitolato per farvelo vedere!

Roberta Ragni

