La terra trema in Grecia, dove questa mattina alle 9.15 ora italiana si è verificata una violenta scossa di magnitudo 5.2 in Tessaglia. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Puglia.

Ancora scosse, ancora paura. Questa volta è toccata alla Grecia dove poco dopo le 9 di questa mattina, nella regione della Tessaglia, a nord di Atene, si è verificata una scossa di magnitudo 5.2. Secondo l'Ingv, l'epicentro era a 20 km di profondità nella zona di Karditsa, nei pressi del lago di Plastira.

Un forte boato, accompagnato dal classico tremore, ha spaventato i residenti, accorsi in strada per paura di crolli. La scossa è stata così violenta da essere stata avvertita molto chiaramente anche dalla vicina Albania e perfino in Puglia.

Gli abitanti di Bari, Lecce, Brindisi e di parte del Salento hanno sentito il terremoto, seppur per qualche secondo. Per fortuna né in Grecia né altrove vi sono stati feriti.

Il sismologo Emmanuel Scordilis ha detto che è stato il più grande terremoto nella storia ad aver colpito la regione.

Non è il primo terremoto che si abbatte nei Balcani. Proprio ieri si è verificata un'altra scossa in Bosnia, di magnitudo 4.8.

Terremoto anche nelle Marche

Nel frattempo la terra continua a tremare anche in Italua, nelle Marche. Pochi minuti fa, poco dopo le 15, l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a 8 km da Pesaro.

