Una sacca d'acqua calda a 50 metri di profondità nel sottosuolo dell'Artico potrebbe causare un significativo scioglimento dei ghiacci se venisse rilasciata. Una vera e propria bomba a orologeria secondo gli scienziati dell'Università di Yale.

Una nuova ricerca ha permesso di scoprire che il ghiaccio marino artico non solo è minacciato dallo scioglimento dei ghiacci lungo i suoi confini ma anche dalle profondità della terra. L'acqua più calda che ha avuto origine a centinaia di chilometri di distanza è penetrata in profondità all'interno dell'Artico.

Quel calore "archiviato", attualmente intrappolato sotto la superficie, è potenzialmente in grado di sciogliere l'intera massa di ghiaccio marino della regione se mai dovesse raggiungere la superficie.

"Documentiamo un sorprendente riscaldamento oceanico in uno dei principali bacini all'interno dell'Oceano Artico, il bacino del Canada" , ha detto l'autrice principale Mary-Louise Timmermans, docente di geologia e geofisica all'Università di Yale.

Quello del Canada è un profondo bacino oceanico che si trova nel Mar Glaciale Artico, tra la dorsale Northwind e le Isole Regina Elisabetta. È collegato all'oceano Pacifico attraverso lo stretto di Bering.

Qui è stato registrato un raddoppio delle temperature negli ultimi 30 anni secondo le stime dei ricercatori, che hanno trovato la causa centinaia di km a sud, dove il ghiaccio marino ormai ridotto ha lasciato la superficie dell'oceano più esposta al riscaldamento solare estivo. Inoltre, i venti artici hanno spinto l'acqua più calda a nord, ma al di sotto delle acque superficiali.

L'acqua calda in genere galleggia, perché è più leggera di quella fredda. Ma nel bacino, l'acqua calda non lo fa perché è isolata e la salinità la rende abbastanza pesante da affondare. L'acqua più fredda e fresca si trova sopra, vicino al ghiaccio marino.