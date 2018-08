Il corpo di Jorginho Guajajara è stato rinvenuto nell’Amazzonia orientale brasiliana

La loro missione è difendere la foresta e l’ambiente, per questo i Guajajara sono meglio conosciuti come i “Guardiani dell’Amazzonia”, perché a loro si deve il duro lavoro di salvare l’immensa foresta pluviale, le centinaia di famiglie guajajara e gli indiani incontattati Awà. Ma la potente mafia del taglio del legname li ha presi di mira e Jorginho Guajajara, leader della tribù, è stato trovato morto.

Non è questo il primo assassinio e probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo, tanto che alcune fonti sostengono che dal 2000 a oggi sarebbero già stati uccisi almeno 80 membri del gruppo etnico.

Trovato nei pressi di un fiume dello stato brasiliano del Maranhão, non è ancora chiaro chi abbia ucciso Jorginho Guajajara, ma certo che è la tribù aveva da poco distrutto un camion dei taglialegna scoperto nel loro territorio durante le sue attività di difesa della foresta pluviale e dei membri di una tribù incontattata vicina, gli Awà, che vivono nello stesso territorio e rischiano la catastrofe se la loro terra non sarà protetta.

Di fatto, fronte alla complicità di una autorità corrotta, per respingere i taglialegna la tribù dei Guajajara ha dato vita proprio alla squadra di protezione ambientale che ha preso il nome di “Guardiani dell’Amazzonia” e, ad oggi, l’assassinio di Jorginho Guajajara rappresenta un'ulteriore indicazione della crescente instabilità dell’area.

Prendendo un raro provvedimento, nel maggio scorso, le autorità hanno inviato nella riserva Arariboia (il territorio indigeno Arariboia comprende un bioma unico nell’area di transizione tra la savana e la foresta pluviale amazzonica), dove vivono i Guajajara una squadra dell’Ibama (l’agenzia brasiliana di protezione dell’ambiente) e la polizia militare ambientale.