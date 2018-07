Fermo pesca al via: fino a settembre dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino ad alcune zone delle Marche le attività della flotta italiana lungo l’Adriatico sono bloccate. Ma ora come sarà possibile essere sicuri di continuare a comprare pesce fresco delle nostre coste?

Innanzitutto quel che è da sapere è che, seguendo anche il pesce una sua stagionalità ed essendoci periodi in cui molte specie sono in una fase riproduttiva, il cosiddetto “fermo pesca” serve proprio a tutelare i nostri mari, bloccando le attività di pesca lungo le nostre coste per alcune settimane a rotazione.

Il provvedimento bloccherà i pescherecci per 42 giorni e inizialmente varrà da Trieste ad Ancona, mentre lungo l’Adriatico nel tratto da San Benedetto a Termoli le attività si fermeranno dal 13 agosto fino al 23 settembre e da Manfredonia a Bari dal 27 agosto al 7 ottobre.

Per quanto riguarda il Tirreno il blocco delle attività scatterà da Brindisi a Roma dal 10 settembre al 9 ottobre e da Civitavecchia a Imperia dal primo al 30 ottobre.

Per Sicilia e Sardegna - spiega Coldiretti Impresapesca - lo stop sarà fissato per un mese tra agosto e ottobre su indicazione delle Regioni.

Ricapitolando, il Decreto Ministeriale n.6908 del 20 luglio 2018 fissa il calendario dell’arresto temporaneo obbligatorio per l’anno 2018 con queste date:

L'unica "arma" che abbiamo a nostra disposizione è leggere le etichette.