Tutti al fiume, anche le renne! Succede in Lapponia, dove il caldo anomalo costringe anche gli animali a rinfrescarsi in acqua, perché nessuno è abituato a temperature così.

Siamo abituati a vedere le renne tra la neve, soprattutto nella zona litoranea di Rovaniemi, dove ha casa Babbo Natale, ma il caldo anomalo che da oltre due settimane sta interessando la Finlandia, ha costretto tutti a refrigerarsi nel fiume.

E così spuntano queste curiose foto postate su Facebook dove finlandesi e renne fanno insieme il bagno.

Secondo 3bmeteo, le temperature si aggirano dai 28 ai 34 gradi di massima e non solo nella "meridionale" Helsinky ma anche molto più a nord, in Lapponia.

“ Un caldo cosi insistente che persino la temperatura del Mar Baltico è salita di diversi grandi arrivando a toccare sulle sponde i 22.5°. Qui ci troviamo nella zona litorale di Rovaniemi 66° di latitudine nord, poco sotto il circolo polare artico dove le massime sono arrivate fino a 30 °”, scrive il sito.

Ma in generale tutto il nord Europa soffre il caldo. In Scandinavia migliaia di ettari di foresta sono stati rasi al suolo dagli incendi e la situazione non è migliore in Svezia. Il perché lo spiega il rapporto “Attribution of the 2018 heat in northern Europe” del World Weather Attribution che analizza il collegamento tra le temperature più elevate registrate finora nel Nord Europa e il cambiamento climatico.

“Questo fenomeno nell’Artico non ha precedenti e il cambiamento climatico ha generalmente aumentato di due volte le probabilità dell’ondata di caldo attuale - spiega il francese Robert Vautard, del CNRS commentando il rapporto - Il mondo sta diventando più caldo, il problema è che non stiamo prendendo le misure giuste. Parliamo del cambiamento climatico piuttosto che fare qualcosa contro di esso ”.

