Atene e la Grecia in preda alle fiamme. Numerosi incendi stanno mettendo in ginocchio il paese, dalle zone boschive dell'Attica fino alla costa. Si temono oltre un centinaio di vittime e oltre 600 feriti.

A fuoco anche 1500 abitazioni anche se si tratta di numeri provvisori visto che le fiamme ancora non sono state del tutto domate. A Mati, rinomata località turistica a circa 40 chilometri da Atene, molte delle vittime sono rimaste intrappolate nelle loro case e in auto.

Vigili del fuoco, squadre di emergenza della Guardia Costiera, barche di pescatori e di turisti stanno aiutando nelle operazioni di salvataggio di oltre 700 persone che avevano trovato riparo sulle spiagge rimanendo poi intrappolate a causa dalle fiamme.

Il governo greco ha chiesto l'aiuto degli altri Paesi dell'Unione Europea, dichiarando lo stato d'emergenza nell'area metropolitana di Atene e tre giorni di lutto nazionale. Non è escluso che gli incendi possano essere di origine dolosa.

Riferendo che almeno 15 incendi boschivi stanno simultaneamente infuriando su tre fronti della penisola attica, Dimitris Tzanakopoulos, portavoce del governo, ha raccontato che il paese ha affrontato una "notte molto difficile", anche per colpa dei forti venti occidentali intensi.

"Più di 300 vigili del fuoco, 7 aerei e 10 elicotteri sono in azione per affrontare la situazione estremamente difficile".

I soccorritori stanno assistendo a scene davvero terribili, con persone morte carbonizzate e abbracciate, impossibilitate a fuggire per colpa del fuoco. Per l'Ansa, le immagini di Mati "ricordano lo scenario macabro di Pompei". L'Italia ha messo a disposizione due canadair.

