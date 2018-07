Il vulcano Kilauea torna a far parlare di se. Dopo le violente eruzioni degli ultimi mesi, il monte delle Hawaii negli ultimi giorni ha creato una nuova piccola isola nell'Oceano Pacifico.

I geologi dell'U.S. Geological Survey (USGS) hanno rivelato la comparsa della piccola isoletta, caratterizzata da un diametro di circa 10 metri al largo della costa orientale di Hawaii.

Ad avvistarla per primo è stato l' Hawaiian Volcan Observatory (HVO) durante un sorvolo dell'area vulcanica, venerdì 13 luglio. I record dell'USGS hanno poi registrato l'ufficiale data di nascita, il 12 luglio.

L'isola è stata creata dal flusso di lava che si estende sott'acqua lontano dalla costa. È possibile che la pressione subacquea abbia spinto la lava in superficie, un fenomeno abbastanza comune. La spiegazione più ragionevole per l'accumulo è lo straripamento della lava dalla zona orientale del vulcano. Questo fiume di lava fuso ha continuato la sua avanzata nell'oceano per oltre un mese, creando un segmento sommerso di territorio nuovo ma instabile che si estendeva per circa 800 m dalla costa delle Hawaii.

Due erano le opzioni possibili. Se il flusso di lava fosse rimasto attivo, l'isola si sarebbe collegata alla costa. In caso contrario, sarebe stata spazzata via dal mare. Il piccolo frammento di terra si trova a pochi metri dalla costa ed è successo quanto previsto dalla prima ipotesi.

Di fatto, l'isola è rimasta tale solo per 4 giorni visto che dal 16 luglio non lo era già più: si è agganciata alla costa modificandone anche la forma.

The 'island' is now connected to the main flow front by a strip of lava, so it's not an island anymore. Also, the USGS doesn't name features formed in eruptions - that's something local communities get to do.