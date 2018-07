Un enorme iceberg si avvicina pericolosamente alla costa, al villaggio di Innaarsuit, in Groenlandia. Se la montagna di ghiaccio si sciogliesse o si frantumasse, il piccolo centro abitato potrebbe essere investito da uno tsunami e venire completamente sommerso.

Non è un film di fantascienza. Benvenuti nella Groenlandia che sperimenta gli effetti dello scioglimento dei ghiacci polari. Un'esperienza di cui gli abitanti di Innaarsuit avrebbero volentieri fatto a meno. Circa 170 persone sono state costrette a lasciare le loro case, nel timore che la furia dell'acqua potesse sommergerle.

Il mostro di ghiaccio, il cui peso è di circa 11 milioni di tonnellate, incombe minaccioso a poche decine di metri dalla costa di questo piccolo villaggio di pescatori.

L'iceberg domina il villaggio di 169 persone sulla costa occidentale del paese. Un video pubblicato su Twitter mostra un pezzo di ghiaccio che si stacca dal massiccio blocco e si tuffa nel mare, generando grandi onde che si spingono fino alla riva.

An 11 million-ton iceberg, the size of a hill, is threatening the tiny village of Innaarsuit on the western coast of Greenland. As the iceberg starts to break up, the village is worried that it will trigger a tsunami. pic.twitter.com/gIbjWBqe26