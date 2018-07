Tempeste di fuoco, un fenomeno naturale sempre più frequente e... spaventoso. Negli ultimi tempi ci si è ritrovati ad assistere a un numero sempre maggiore di cosiddetti 'tsunami' di fuoco, chiamati anche 'tornando di fuoco'. Un vero e proprio inferno sulla Terra.

Solo per fare un esempio, la scorsa settimana un incendio è divampato nei pressi di La Veta, in Colorado, e c'è stata una tempesta di fuoco perfetta.

Cos'è accaduto? La vita nelle Montagne Rocciose è spesso estrema, poiché tempeste di neve, sole cocente e incendi si alternano con le stagioni. Ma le tempeste di fuoco? Non sono normali neanche lì. Lo scorso giovedì, si è verificato uno "tsunami" di fiamme durante la notte dell'incendio di Spring Creek vicino a La Veta, nella parte centro-meridionale del Colorado.

Questo fenomeno naturale si verifica quando un incendio raggiunge un'intensità tale da creare e sostenere un proprio regime di venti. È frequente soprattutto durante grandi incendi boschivi. La sua caratteristica principale è proprio legata ai venti tempestosi all'interno dell'incendio.

Una tempesta di fuoco si crea come risultato del cosiddeto effetto camino, dove il calore dell'incendio richiama sempre più aria dall'ambiente circostante. Attirando aria e ossigeno, la combustione aumenta. A differenza degli incendi, le tempeste di fuoco rimangono stazionarie e quando si propagano cià avviene a causa dei venti.

Anche se si tratta di un fenomeno diverso, esse sono state osservate dove un gran numero d'incendi bruciavano nella stessa area.

#SpringCreekFire seen evening of 7/4 from 100 miles away in Pagosa Springs. pic.twitter.com/Nzp4ZH2MG3

Le nuvole di pirocumuli, un sicuro indicatore di intenso rilascio di calore da un incendio, erano chiaramente visibili a 100 km di distanza. L'incendio è stato contenuto solo per il 5% e ha devastato purtroppo più di 40.000 ettari di terreno, diventando così il terzo più grande incendio nella storia dello stato. Le fiamme erano alte quasi 100 metri e hanno bruciato 130 abitazioni.

The Spring Creek fire is exploding and it's now the third largest fire in terms of acreage after an update this morning.#SpringFire #SpringCreekFire #Wildfire pic.twitter.com/DWoEnhzbn1