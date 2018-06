Stanno ripulendo gli oceani dalla plastica creando occupazione e una filiera di economia circolare che fa bene all’ambiente e ai lavoratori. Ecco la storia di Alex e Andrew che hanno creato 4Ocean.

Tutto ha inizio quando i due surfisti Alex e Andrew fanno un viaggio a Bali, in Indonesia e si rendono conto che il loro surf è circondato dalla plastica dell’oceano. Quello che un tempo era un paradiso terrestre è oggi una discarica in cui ci sono più rifiuti che pesci.

Sconvolti dalla situazione, i due ragazzi decidono di capire il perché non solo si continua a inquinare, ma nessuno fa niente per cambiare la situazione. Osservando i pescatori di ritorno da mare con le reti invase dalla plastica, i due surfisti hanno un’idea geniale: e se al posto dei pesci si pescassero i rifiuti?

Dopo aver studiato se l’idea fosse fattibile, Alex e Andrew hanno deciso di creare 4Ocean, un’organizzazione di raccolta rifiuti in cui i pescatori vengono ripagati con il ricavato della vendita di braccialetti realizzati proprio con quella plastica che avrebbe altrimenti ucciso tartarughe, uccelli e pesci.

“Siamo in acqua 7 giorni alla settimana rimuovendo plastica, rifiuti e detriti dall'oceano e dalle coste. Si stima che oltre la metà di tutte le tartarughe marine abbia ingerito alcune forme di plastica nel corso della propria vita”, scrivono i fondatori sul loro sito web.

Un'altra tendenza estremamente preoccupante è il fatto che nascono sempre meno tartarughe maschi. Il sesso di una tartaruga è determinato dalla temperatura del nido durante l'incubazione, se c’è troppo caldo saranno femmine. I cambiamenti climatici giocano un ruolo fondamentale in questo.

“Per il mese di giugno, abbiamo collaborato con il Laboratorio di ricerca marina della Florida Atlantic University® per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste e altre problematiche riguardanti le tartarughe marine e per aiutare a combattere il problema dei detriti di plastica in prima persona attraverso il nostro lavoro di pulizia”.