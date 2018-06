Almeno cinque trombe d'aria nel tratto di costa tra Rimini e Pesaro. È successo questa mattina, quando gli abitanti e i turisti presenti a Cesenatico, Rimini e Pesaro si sono trovati ad assistere alla furia della tempesta.

Vento e pioggia hanno colpito la Riviera Adriatica. Da ieri violenti temporali si sono verificati in tutta l'area ma durante le prime ore della mattina, in particolare al largo di Gabicce, improvvisamente si sono verificate una dopo l'altra una serie di trombe d'aria che hanno destato preoccupazione e spavento nella popolazione.

Il cielo è diventato scuro. Sulla spiaggia di Cesenatico era stato poco prima dato l'avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo.

Anche le persone presenti in spiaggia si sono allontanate in fretta per ripararsi. Hanno così assistito, attorno alle 10.30, allo spettacolo offerto da Madre Natura: due trombe d'aria, seguite da altre in varie zone della riviera. Sui social sono stati tantissimi i video condivisi in queste ore.

Ecco una serie di filmati che mostrano le trombe marine che si sono verificate questa mattina:

Rimini

Cesenatico

Bellaria-Igea Marina

Gabicce

Misano

Francesca Mancuso

