Dal vulcano Kilauea alle Hawaii, non piovono solo ceneri, detriti e lava. Negli ultimi giorni gli abitanti hanno trovato numerose gemme di colore verde, incastonate tra le rocce. Una pietra chiamata olivina o peridoto, fatta di ferro e magnesio.

Si tratta di un suggestivo effetto collaterale dell'eruzione del Kilauea, che sta spargendo in tutta l'isola gemme verdi. Dai primi giorni di maggio il vulcano è in piena attività. Con la sua furia ha provocato feriti e distrutto interi villaggi. I funzionari hanno evacuato più di 1.700 persone dalle loro case. Di recente abbiamo assistito addirittura all'evaporazione di un lago d'acqua dolce, il Green Lake.

La violenza delle recenti eruzioni è stata tale da spingere il magma in alto nell'aria, dove le alte temperature di cristallizzazione dei silicati di ferro e di magnesio hanno permesso loro di scatenare questa vera e propria pioggia di gemme verdi sul suolo.

Per questo, tra le fenditure delle rocce di magma solidificato i residenti di Big Island hanno trovato un gran numero di pietre di olivina di uno splendido colore verde intenso.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t