In poche ore la lava del Kilauea, alle Hawaii, ha completamente prosciugato il Green Lake. Non si arresta la furia del vulcano che da oltre un mese sta mettendo in ginocchio l'isola più grande dell'arcipelago americano.

Alle 10 del mattino del 3 giugno, la lava è entrata nel Green Lake producendo un grande pennacchio di vapore. Meno di 4 ore dopo, alle 13:30 il pennacchio di vapore era cessato e alle 15:00, un sorvolo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Hawaii ha riferito che la lava aveva riempito il lago facendo evaporare tutta l'acqua.

A confermarlo è stato l'Hawaiian Volcano Observatory, che ha monitorato per ore la situazione. Il più grande lago d'acqua dolce delle Hawaii è del tutto sparito, una grave perdita visto che si trattava di una importante fonte di acqua dolce per Big Island.

Kīlauea Message Sat, 02 Jun 2018 20:12:27 HST: F8 flow continues - advancing into Kapoho Crater and through Kapoho Beach Lots. At 10 AM, lava entered Green Lake. By 3PM, HCFD confirmed lake filled & water evaporated. Wide flow front is moving toward ocean.