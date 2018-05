Il vulcano Kilauea alle Hawaii si è reso protagonista di una violentissima eruzione, che ha costretto migliaia di abitanti delle Hawaii a lasciare le proprie case.

Le centinaia di scosse sismiche dei giorni scorsi avevano già prennunciato che quella che sarebbe arrivata sarebbe stata un'eruzione violenta. Inizialmente la lava è fuoriuscita dalle fessure presenti nel terreno nell'area residenziale di Mohala Street, soprattutto nella zona Leilani dell'Isola Hawaii, la più grande dell'intero arcipelago. Poi si è verificata l'eruzione, con una nube di cenere scaraventata dalla bocca del vulcano, diretta verso il mare.

L'Hawaiian Volcano Observatory ha rivelato che il più grande terremoto di giovedì ha causato delle cadute di massi e forse un ulteriore crollo nel cratere di Puu O'o. Il pennacchio si è dissipato mentre andava alla deriva verso sud-ovest, lasciando cadere la cenere su alcune comunità vicine.

La lava è stata segnalata per la prima volta intorno alle 4:30 del pomeriggio di ieri ora locale, circa sei ore dopo che il terremoto di magnitudo 5.0 aveva scosso la Big Island.

Le autorità hanno ordinato evacuazioni obbligatorie a Leilani a causa delle fontane di lava e cenere che hanno raggiunto circa i 30 metri di altezza, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni.

La Protezione Civile delle Hawaii sta sollecitando i 1700 residenti della comunità di Puna a lasciare le proprie case e sono stati aperti due ripari di emergenza presso il Pahoa Community Center e il Keaau Community Center.

Nel frattempo, il Governatore David Ige ha attivato la Guardia Nazionale delle Hawaii "per aiutare con le evacuazioni e garantire la sicurezza delle comunità".

