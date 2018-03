Pasqua e pasquetta con maltempo. Sembra ormai una regola. Quasi ogni anno, in quei giorni, le condizioni meteo e le temperature sono incerte. A marzo, l'esperienza insegna, il tempo non è mai stabile. Ecco allora cosa ci aspetta per i giorni di festa.

Fino a sabato 31 le temperature saranno invernali un po' in tutto lo stivale. Sembra quasi che l'inverno, che si è fatto vivo in ritardo, stia lasciando ancora qualche strascico. Ma domenica e lunedì il sole dovrebbe splendere un po' ovunque e le temperature saranno in rialzo.

Il meteo di Pasqua

Sarà una Pasqua caratterizzata dal bel tempo, anche se non in tutta Italia. Fino alla vigilia, il tempo sarà instabile da Nord a Sud. Ma già dalle prime ore del mattino della domenica, il maltempo che aveva colpito il Nord e soprattutto le regioni del Centro portando piogge e temporali diffusi, andrà via via allontanandosi.

Al mattino ci saranno residui temporali sulla Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e veloci sul resto del Sud, qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia, ma già dalla tarda mattinata il tempo migliorerà. In serata cieli sereni un po' in tutta Italia.

Le temperature torneranno a salire di qualche grado al Nord Italia. Al Sud saranno presenti venti di Ponente dopo il Libeccio e lo Scirocco dei giorni precedenti e le temperature si attesteranno sui 20°C.

Il meteo di Pasquetta

A Pasquetta finalmente potremmo avere bel tempo. È in arrivo Hannibal, l'anticiclone africano, che porterà il caldo e il sole un po' in tutte le regioni, con temperature sui 20° un po' in tutta Italia.

Da lunedì, pian piano le temperature continueranno a salire e sembrerà finalmente arrivata la primavera.

Francesca Mancuso