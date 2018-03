Una violenta tromba d'aria si è abbattuta ieri in provincia di Caserta. Un tornado ha messo in ginocchio alcuni comuni, tra cui San Nicola la Strada, uno dei più colpiti. Ci sono 8 feriti, di cui uno grave.

Gli altri sono stati colpiti da detriti e oggetti mentre si trovavano in auto o a piedi, o ancora sono stati coinvolti in incidenti stradali riportando fratture agli arti e contusioni. Il più grave è un ragazzo di 19 anni ricoverato all’ospedale di Caserta. Il giovane si trovava all'interno di una roulotte, a Marcianise, quando la tromba d’aria ha investito il mezzo.

La tromba d'aria, i cui effetti sono simili a un tornado di potenza F2 (su una scala di 5), ha colpito anche i comuni di San Marco Evangelista, Marcianise, San Tammaro, mandando in tilt la circolazione, anche sulla A1. Un autocarro, per fortuna senza conducente a bordo, si è ribaltato nell'area di servizio di San Nicola la Strada, mentre sei roulotte sono state letteralmente spazzate via dal rimessaggio all'esterno dell'autostrada, schiantandosi nei pressi del casello di Caserta Sud.

Pezzi di lamiera sono finiti poi sulla carreggiata dell'autostrada, colpendo anche alcune auto e provocando feriti.

La tromba d'aria ha provocato numerosi danni anche alle cose, abbattendo pali della pubblica illuminazione, segnali stradali, cartelloni pubblicitari e alberi. Un'insegna caduta a San Nicola la Strada, è finita su alcune auto in sosta ma per fortuna al loro interno non c'era nessuno.

La tromba d'aria è stata accompagnata da una violenta pioggia. Adesso si fa la conta dei danni.

Oggi la situazione sta tornando alla normalità. Nel casertano non è previsto maltempo, solo qualche debole pioggia.

Fenomeni di questo tipo sono insoliti in Italia, anche se sempre più frequenti.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto