Zucca “mostruosa” di oltre 720 kg vince l’annuale premio come “più pesante” di tutta la Germania

Con la sua mega zucca da ben 720,5 kg, un uomo della Baviera ha vinto il premio per la zucca più pesante coltivata in Germania nel 2020.

Si chiama Michael Asam, di Heretshausen, e ha ricevuto il riconoscimento come vincitore dell’annuale campionato tedesco di “pesata di zucche”, che si è svolto domenica a Ludwigsburg, nel Baden-Württemberg.

Sebbene Asam sia riuscito a battere di poco la concorrenza di un altro coltivatore, il cui ortaggio pesava 702,6 chili, era molto al di sotto del record assoluto di questo campionato, fissato a 916,5 chili due anni fa.

Alla competizione hanno partecipato 28 zucche da record, e le premiazioni di quest’anno hanno ovviamente risentito del Covid-19, come per esempio per l’assenza di pubblico alla consueta pesatura (o una riduzione del premio in denaro).

L’organizzatore del concorso annuale ha definito la mega zucca “semplicemente impressionante, soprattutto considerando che impiegano lo stesso tempo per crescere delle zucche piccole”.

Fonte CNN

