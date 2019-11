GOODNEWS! Tribunale brasiliano sospende l’autorizzazione per 63 pesticidi ‘ammazza-api’ voluti da Bolsonero

Il Tribunale federale di Ceará, stato nel nord-est del Brasile, ha sospeso l’autorizzazione di 63 pesticidi potenzialmente tossici e pericolosi per l’ambiente e per l’uomo, richiesta dal ministero dell’Agricoltura brasiliano lo scorso settembre.

Il Ministro dell’agricoltura brasiliano aveva infatti registrato diversi pesticidi tra cui quelli a base di sulfoxaflor e quelli contenenti dinotefuram e fluopyram, principi attivi particolarmente controversi.

Il sulfoxaflor è un insetticida della famiglia dei neonicotinoidi, molecole che agiscono sul sistema nervoso degli insetti e che mettono in pericolo la vita delle api.

Allo stesso modo, anche gli insetticidi a base di dinotefuram sono accusati di ridurre gli sciami di api, nonché considerati estremamente tossici dalla National Health Surveillance Agency (Anvisa).

Il dinotefuram è un insetticida utilizzato soprattutto per contrastare le cimici dei letti nelle colture di riso, mais, avena, orzo, miglio, grano, segale e triticale, oltre che nei pascoli e nelle colture di caffè, patate, canna da zucchero, fagioli, soia, pomodori e agrumi.

Il fluopyram è invece in funghicida impiegato in agricoltura per proteggere le radici delle piante di caffè, canna da zucchero, cotone, patate, fagioli, soia e mais. È considerato molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.

A richiedere la sospensione all’autorizzazione dei pesticidi, il deputato Célio Studart, in seguito a un’azione popolare.

“L’autorizzazione per la libera commercializzazione di pesticidi con un alto tasso di tossicità è incompatibile con i principi che regolano l’attività economica, ha dichiarato il magistrato.

“In nessun luogo del mondo esiste un paese economicamente ricco con una popolazione gradualmente malata: una circostanza che si verificherà presto se non combattiamo oggi l’uso di tali agenti chimici e biologici dannosi per il nostro ambiente ”.

La decisione del Tribunale non è però definitiva e il governo di Bolsonato ha già fatto sapere di voler presentare ricorso.

