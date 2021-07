Spighe Verdi 2021: premiate le località rurali più virtuose e suggestive d’Italia

Non solo bandiere blu. La FEE (Foundation for Environmental Education) l’organizzazione che rilascia il riconoscimento che premia le migliori località costiere, celebra anche i Comuni rurali che hanno saputo coniugare un’accurata gestione del territorio, a vantaggio dell’ambiente e della qualità della vita dell’intera comunità. Sono le Spighe Verdi e sono state appena assegnate a 59 località italiane.

Da Nord a Sud sono numerosi i Comuni rurali che nel 2021 hanno conquistato questo riconoscimento. Lo scorso anno erano 46: 18 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati.

Come dimostra l’esperienza delle Bandiere Blu, la qualità premia sempre. Quindi, ben vengano le Spighe Verdi – ha dichiarato il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia -. Un marchio che potrà premiare quelle aree del territorio, magari meno conosciute e lontane dai flussi turistici, che potranno attrarre visitatori e diversificare così la creazione di ricchezza della zona. Tra l’altro, scelte del genere vanno nella direzione di valorizzare aree oggi meno note del Paese ed inserirsi a pieno titolo nell’azione del governo di allentare la pressione sui grandi poli di attrazione turistica. E rilanciare quel turismo lento, focalizzato sull’enogastronomia, oggi molto ricercato dai visitatori e punto di forza della nostra offerta turistica.

Spighe Verdi ha lo scopo di valorizzare il nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Per ottenere il riconoscimento occorre sia l’intervento concreto delle Amministrazioni comunali che la partecipazione della comunità e delle imprese. Per scegliere le migliori realtà, la Fee ha tenuto conto di una serie di indicatori: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni. Questi sono solo alcuni degli indicatori che guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni italiani. Quest’anno è stato introdotto tra gli indicatori anche AGRIcoltura100, realizzato da Confagricoltura e Reale Mutua che premia le aziende sostenibili.

Oggi la sostenibilità economica, ambientale e sociale rappresentano i cardini del dibatto in materia di Next Generation EU e di riforma della PAC – ha evidenziato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli – ma tengo a sottolineare che sette anni fa il vostro programma ha avviato un percorso pioneristico in materia di buone prassi per lo sviluppo delle aree e delle popolazioni rurali. La partecipazione di Confagricoltura testimonia in maniera concreta il ruolo centrale del settore primario nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. A questo si aggiunge l’esperienza maturata nel tempo da FEE Italia che ha consentito di misurare la sostenibilità dei territori, sviluppando e implementando, tramite una serie di indicatori, una procedura di valutazione e monitoraggio delle azioni dei Comuni. Oggi la grande sfida dell’agricoltura è quella di produrre di più e meglio, preservando le risorse naturali e garantendo un’equa distribuzione del valore lungo la filiera”

Le Spighe Verdi 2021: tutte le località premiate

Le Spighe Verdi hanno premiato ben 14 Regioni. In testa troviamo il Piemonte col maggior numero di riconoscimenti (10 Spighe Verdi). A seguire le Marche, la Toscana, la Calabria e la Puglia. Ecco tutte le località suddivise per regione:

Piemonte (10 località premiate)

Alba

Bra

Canelli

Centallo

Cherasco

Guarene

Monforte d’Alba

Pralormo

Santo Stefano Belbo

Volpedo.

Marche (9 località premiate)

Esanatoglia

Grottammare

Matelica

Mondolfo

Montecassiano

Montelupone

Numana

Senigallia

Sirolo.

Toscana (7 località premiate)

Bibbona

Castellina in Chianti

Castiglione della Pescaia

Castagneto Carducci

Fiesole

Grosseto

Massa Marittima.

Calabria (6 località premiate)

Belcastro

Montegiordano

Roseto Capo Spulico

Santa Maria del Cedro

Sellia

Trebisacce.

Puglia (6 località premiate)

Andria

Bisceglie

Castellaneta

Carovigno

Ostuni

Troia.

Lazio (5 località premiate)

Canale Monterano

Gaeta

Pontinia

Rivodutri

Sabaudia.

Campania (4 località premiate)

Agropoli

Capaccio Paestum

Massa Lubrense

Positano.

Abruzzo (3 località premiate)

Gioia dei Marsi

Giulianova

Tortoreto.

Umbria (3 località premiate)

Deruta

Montefalco

Todi.

Veneto (2 località premiate)

Montagnana

Porto Tolle.

Emilia-Romagna (1 località premiata)

Parma

Liguria (1 località premiata)

Lavagna

Lombardia (1 località premiata)

Sant’Alessio con Vialone

Sicilia (1 località premiata)

Ragusa.

