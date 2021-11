Slogan del Parmigiano Reggiano: “nelle nostre stalle non serve il veterinario” ma l’ANMVI non ci sta e ottiene la rimozione

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Fino a poco tempo fa in una campagna online del Parmigiano Reggiano compariva lo slogan “Nelle nostre stalle non serve il veterinario”. Si faceva ovviamente riferimento ad una certa attenzione verso il benessere degli animali negli allevamenti ma sulla questione è intervenuta l’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) chiedendo una rettifica.

In un comunicato stampa Marco Melosi, presidente dell’Anmvi, è stato molto chiaro in merito a quanto dichiarato online dal Consorzio Parmigiano Reggiano per pubblicizzare il suo prodotto:

Come medici veterinari non accettiamo uno slogan che dica che si può fare a meno di noi, semplicemente perché non è vero.

Uno slogan che l’ANMVI definisce “fallace” ricordando tra l’altro che, dal 21 aprile scorso, i regolamenti europei sulla sanità animale prevedono l’obbligo di visite veterinarie in allevamento. Dunque proprio non è possibile che non serva il veterinario.

Melosi ha inoltre aggiunto che:

Come primi attori, per legge e competenza della sanità animale e della sicurezza alimentare chiediamo che la frase venga rimossa o sostituita con un messaggio più aderente al ruolo veterinario nella produzione primaria della filiera lattiero casearia.

Una richiesta che è stata subito accettata. Nel giro di pochissimo tempo, infatti, lo slogan scorretto è scomparso dal sito.

Una precisazione dovuta, considerando che, come si legge nel comunicato stampa ANMVI:

L’applicazione di norme cogenti sui trattamenti veterinari e sul benessere animale dipende dai Medici Veterinari. Nessun prodotto di origine animale può chiamarsi fuori dall’impostazione che l’Unione Europea e il nostro Paese hanno dato alla sanità animale- conclude l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.

Fonte: ANMVI

