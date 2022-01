Nel vicentino arriva il primo mercato agricolo libero da PFAS

Il Comune di Arzignano, nel vicentino, ha appena approvato una delibera con cui si istituisce il primo mercato contadino con prodotti liberi da PFAS.

La delibera, richiesta a gran voce da diverse associazioni NO-PFAS della zona, arriva per tutelare i consumatori in un’area particolarmente interessata dall’inquinamento da PFAS. Le falde dell’area inclusa tra le province di Padova, Vicenza e Verona sono infatti contaminate da queste sostanze, considerate pericolose per l’ambiente e per la salute.

I PFAS, sigla che sta per Sostanze Perfluoro Alchiliche, sono infatti sostanze chimiche caratterizzate da un’elevata resistenza e da bassa biodegradabilità. Si tratta di composti utilizzati in molti settori industriali che, una volta immesse nell’ambiente contaminano le falde e, di conseguenza, i campi.

L’esposizione ai PFAS, che può avvenire anche attraverso il consumo di alimenti, è stata accusata di provocare danni al sistema riproduttivo ed endocrino e di aumentare il rischio di sviluppare tumori e altre patologie.

Per tutelare i consumatori, il Comune di Arzignano ha dunque deciso di destinare dieci posteggi al mercato riservati alla vendita di prodotti agricoli liberi da PFAS e provenienti da coltivazioni non trattate con glifosato.

L’assenza di PFAS deve essere documentata attraverso l’indicazione di tutti gli attori della filiera e specifiche sul prodotto incluso l’indirizzo del campo e la data di raccolta. I produttori sono inoltre invitati a non utilizzare imballaggi di plastica, allo scopo di ridurre i rifiuti.

