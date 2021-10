Hotel delle api: l’apicoltore croato che affitta gli alveari in cambio del miele prodotto per conservare la biodiversità

Una famiglia in Croazia ha aperto un “hotel delle api”, che offre arnie produttive in vendita ai clienti che vorrebbero allevare api, ma non hanno il tempo o lo spazio per prendersene cura.

L’apicoltore Domagoj Balja, dopo un’esperienza pluridecennale nell’ambito dell’apicoltura, spiega come la sua impresa sia riuscita a rispondere al crescente interesse dei suoi acquirenti sulle modalità di produzione del miele, specialmente in un periodo così critico per questo tipo di attività agricola, dovuto a un calo globale della popolazione delle api. L’azienda, della cittadina di Garesnica nel nord-est della Croazia, offre alle persone che desiderano avere il proprio miele fatto in casa un contratto di tre anni; ogni cliente affitta un’arnia e riceve in cambio metà del miele prodotto dal suo alveare.

Balja ha spiegato:

Da quando andiamo alle fiere con i nostri prodotti, abbiamo ricevuto molte richieste se quel miele fosse autentico. Ci è stato chiesto così spesso: “Il tuo miele è davvero fatto in casa?”. Come apicoltori esperti, ci siamo sentiti un po’ turbati, persino offesi. Poi io e mia moglie abbiamo avuto l’idea di avvicinare le persone all’apicoltura e dare loro l’opportunità di imparare come funziona, dando la possibilità ai clienti di produrre il proprio miele. Ed è così che ci è venuta l’idea di aprire il primo hotel croato per api. Durante i tre anni, metà della produzione di miele è loro e metà è nostra.

Attualmente sono venticinque i clienti che possiedono degli arnie presso l’azienda agricola; la maggior parte sono autoctoni, mentre altri provengono da altri Paesi, come un pilota di Dubai e un allenatore di calcio dell’Arabia Saudita.

Prenderemo un massimo di 40 clienti. Ci fa piacere perché le persone vengono qui con i bambini, che possono vedere le api. Molte persone si sono avvicinate alle api qui per la prima volta.

ha dichiarato l’apicoltore, aggiungendo che un’arnia in un anno può produrre circa 30 chilogrammi di miele.

Tuttavia, il cambiamento climatico potrebbe rendere l’apicoltura più difficile per Balja e i suoi clienti. Purtroppo quest’anno l’hotel ha perso molti dei suoi profitti, poiché la neve e il gelo hanno distrutto la robinia, un albero in fiore necessario per la produzione di miele.

In primavera abbiamo dovuto nutrire intensamente le api in modo che non morissero di fame, cosa che non ci era mai successa prima

ha aggiunto l’imprenditore.

Le api, vitali per fertilizzare le piante, sono minacciate dall’attività umana, compreso l’uso di pesticidi e fertilizzanti, ma anche dal cambiamento climatico.

Anche noi, proprio come l’hotel delle api, possiamo aiutare questi preziose creature, ad esempio piantando fiori a loro graditi nel nostro giardino o terrazzo, posizionando nidi artificiali per api solitarie o arnie e altre possibilità che vi abbiamo segnalato nei seguenti articoli:

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Reuters

Leggi anche: