Greenwashing: ritirata l’etichetta “maiale a controllo climatico” del più grande produttore di carne suina d’Europa

AKTION MOD DANISH CROWNS SKOVSLAGTNING OG GREENWASHINGDer bruges enorme mængder soja til at fodre de mange millioner svin, som Danish Crown slagter hvert år. Det meste soja kommer fra Sydamerika, hvor det fører til ødelæggelse af skov og natur. På havnen i Århus bliver sojaen lavet til foder. Så i fredelig protest brugte Greenpeace-aktivister sig selv og nogle store træstammer – dekoreret som salami – til at blokere for adgang til en del af foderfabrikken.Indtil for nylig har den del af fabrikken lavet svinefoder, men gennem vores kommunikation med fabrikkens ejer DLG blev det klart, at netop den del af fabrikken nu er omlagt til kun at producere foder til malkekvæg.Vi fortsatte aktionen mod Danish Crown med et 100 m2 stort banner, der kunne ses fra store dele af Aarhus. Men vi opløste blokaden, da vores fokus i den her omgang, var at tydeliggøre Danish Crowns forbindelse til ødelagt skov.Vi holder presset oppe på Danish Crown for at stoppe deres greenwashing af kød midt i en klimakrisen – se hvordan du kan hjælpe her: https://act.gp/stop-DC

Posted by Greenpeace Danmark on Thursday, September 23, 2021