Glifosato, i dati “non sono affidabili”: la valutazione dell’EFSA è basata su una scienza imperfetta (al servizio delle lobby)

Su quali basi le autorità dell’Unione europea avrebbero affermato che il glifosato “non è genotossico”? Secondo un ricco panel di esperti la valutazione positiva dell’EFSA si è basata negli anni soltanto su dati scientifici troppo “accomodanti”

Una nuova analisi scientifica conclude che l’affermazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) secondo cui il glifosato non sarebbe genotossico non può essere giustificata sulla base degli studi dei produttori. Dei 53 studi finanziati dall’industria e utilizzati per l’attuale autorizzazione dell’UE del glifosato, infatti, 34 sono stati identificati come “non affidabili“, 17 come “parzialmente affidabili” e solo 2 studi come “affidabili” da un punto di vista metodologico.

È quanto emerge dallo studio “Evaluation of the scientific quality of studies concerning genotoxic properties of glyphosate”, finanziato dalla ONG SumOfUs e condotto da Armen Nersesyan e Siegfried Knasmueller, due esperti di genotossicità dell’Institute of Cancer Research della Medizinische Univerität di Vienna, che dicono come

Un excursus necessario che sembra rivelare e confermare solo una cosa: la valutazione del glifosato dell’Unione europea era basata su una scienza imperfetta. E ora, sono parecchie le organizzazioni della società civile dell’iniziativa dei cittadini europei (ECI) “Stop Glyphosate” a chiedere all’EFSA di tenere conto di queste nuove scoperte nella nuova procedura di autorizzazione del glifosato, che scade il 15 dicembre 2022.

A premere per rinnovare quella autorizzazione sono, nemmeno a dirlo, lobby dell’industria dei pesticidi. La valutazione della domanda di rinnovo Ue del glifosato è stata effettuata dall’AGG, costituito dalle autorità per la valutazione dei principi attivi di Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia (l’ultima procedura di valutazione è stata gestita dalla sola Germania): leggi anche: Glifosato: doveva essere il primo Stato europeo a vietarlo, ora la Francia guida la battaglia per farlo reintrodurre in Europa

La valutazione è stata inviata all’EFSA il 15 giugno e si basava su un fascicolo presentato la scorsa estate dai richiedenti, il Glyphosate Renewal Group (GRG).

Gli studi di genotossicità indicano il rischio di cancro e danni riproduttivi posti da una sostanza chimica. Le autorità pubbliche coinvolte nella precedente procedura di autorizzazione europea, ovvero l’Autorità sanitaria tedesca BfR e l’EFSA, hanno erroneamente accettato questi studi di settore come prove chiave dell’assenza di genotossicità da glifosato. L’EFSA ha utilizzato questa scienza errata come base per contraddire la conclusione del 2015 dell’International Agency for Research on (IARC) secondo la quale il glifosato “probabilmente causa il cancro, dicono dal Corporate Europe Observatory (ECA).