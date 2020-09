La Francia verso l’uso in deroga dei neonicotinoidi che uccidono api e impollinatori

Nel 2018 l’Unione Europea aveva vietato tre insetticidi a base di neonicotinoidi a causa dell’elevato rischio ambientale che rappresentano soprattutto per gli impollinatori. Ma adesso, la Francia, finora uno dei paesi più all’avanguardia nella legislazione e protezione delle api rischia di fare un enorme passo indietro consentendo l’ingresso di una sostanza vietata nel mercato e in natura.

Il governo francese ha, infatti, annunciato la sua volontà di concedere una deroga di tre anni al divieto dei neonicotinoidi. L’obiettivo è fornire autorizzazioni di emergenza per l’uso di sostanze a base di neonicotinoidi a causa delle difficili condizioni dei coltivatori di barbabietola. Una proposta preoccupante che non solo respinge l’attenzione sulle alternative esistenti, praticabili e potenziali, ma potrebbe anche indurre ulteriori deroghe (ad esempio sul mais).

Ricordiamolo, negli ultimi due anni, la Francia è stata in qualche modo in prima linea nella protezione dell’ambiente e della fauna selvatica in Europa. Ha persino migliorato notevolmente le condizioni delle api con la sua “Legge sulla biodiversità” vietando cinque neonicotinoidi nel 2018, comprese le sostanze che l’UE non ha ancora proibito ma che la ricerca scientifica suggerisce rappresentino un rischio per le api .

La nuova proposta di legge discussa in questi giorni in Consiglio dei ministri, sarà votata dal parlamento francese in ottobre. Apicoltori, organizzazioni ambientaliste e cittadini sono preoccupati e chiedono ai deputati di votare contro queste modifiche legislative.

Tra i sostenitori c’è anche il coordinamento europeo dell’apicoltura BeeLife. L’attuale tentativo di modificare la legislazione richiede ulteriore vigilanza.

Secondo la normativa UE, solo quando non sono disponibili alternative che soddisfano i criteri di efficacia, operatività, sostenibilità e praticità, possono essere rilasciate autorizzazioni di emergenza per prodotti vietati. Sfortunatamente, questa situazione comporta un pesante pedaggio per l’ambiente, le api e la biodiversità in generale.

La situazione in Francia è problematica. L’alto rischio che i neonicotinoidi rappresentano per gli insetti, in particolare le api, è stato ampiamente discusso dalla letteratura scientifica negli ultimi anni, portando persino a decisioni cruciali come il divieto dell’UE di tre sostanze.

Fonte: BeeLife

