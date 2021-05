I pesticidi sono una delle peggiori rovine per la biodiversità, è allarme per il suolo

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), l’associazione FederBio denuncia ancora una volta quanto l’uso sconsiderato dei pesticidi da parte dell’uomo sia causa principale della distruzione della biodiversità.

In un comunicato stampa diffuso in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, FederBio esprime preoccupazione per i danni provocati a lombrichi e altri abitanti del terreno, alla base della salubrità e della fertilità dei terreni e pesantemente danneggiati dall’uso massiccio di pesticidi, . Un recente studio pubblicato su Environmental Science, traccia un quadro decisamente allarmante degli effetti dei pesticidi su oltre 275 specie di invertebrati che vivono prevalentemente nel suolo. Inoltre, i danni provocati dai pesticidi chimici si moltiplicano in modo esponenziale se si pensa che spesso nei terreni vengono utilizzate miscele di sostanze diverse.

Il piano d’azione della Commissione Europea, che ha come deadline il 2030, si propone obiettivi ambiziosi, tra i quali:

Anche se spesso non ci si pensa, c’è un enorme serbatoio di biodiversità che vive sotto terra ed è importante come quella in superficie per la produzione di cibo, la purificazione dell’acqua e il contrasto ai cambiamenti climatici. Gli equilibri del sottosuolo sono fondamentali per la vita, ecco perché in occasione della giornata mondiale dedicata alla biodiversità, abbiamo voluto riportare l’attenzione sugli ecosistemi più nascosti. L’agroecologia, che si basa sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità e la salvaguardia delle risorse naturali, è fondamentale per preservare la fertilità e la salute delle specie che vivono nei terreni, preziose anche per trasformare i rifiuti in sostanze nutritive. In linea con il Piano d’azione e con le politiche green europee, il biologico, escludendo l’uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altre sostanze chimiche di sintesi che possono avere effetti dannosi, punta a tutelare il benessere delle piante e di tutti gli esseri viventi del Pianeta – ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio.