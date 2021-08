La Commissione europea autorizza dieci nuove colture OGM

La Commissione Europea ha appena autorizzato dieci nuove colture OGM che potranno essere utilizzate per l’alimentazione umana e per produrre mangimi da destinare agli animali.

Le nuove colture includono tre specie di mais, due di soia, una di colza e una di cotone, che saranno autorizzate per dieci anni.

“Questi OGM sono stati sottoposti a una procedura di autorizzazione completa e rigorosa che include la valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le decisioni di autorizzazione non riguardano la coltivazione. Gli Stati membri non hanno raggiunto una maggioranza qualificata né a favore né contro il comitato permanente e il successivo comitato di appello. La Commissione europea ha quindi il dovere legale di procedere alle autorizzazioni in linea con i pareri scientifici ricevuti. Le autorizzazioni sono valide per 10 anni e qualsiasi prodotto ottenuto da questi Ogm sarà soggetto alle rigide regole di etichettatura e tracciabilità dell’Ue”, si legge nel comunicato della Commissione europea.