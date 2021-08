Vittoria! L’EPA vieta finalmente l’uso del pericoloso pesticida chlorpyrifos

L’EPA, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti, ha deciso di vietare l’uso del chlorpyrifos sulle colture alimentari.

Il chlorpyrifos è un pesticida molto controverso, più volte collegato a problemi di salute per adulti e soprattutto bambini. Nei più piccoli, infatti, l’esposizione a chlorphrifos provocherebbe ritardi nello sviluppo motorio e cognitivo e a quozienti intellettivi minori. Chiaramente il chlorpyrios provoca problemi anche per gli adulti e soprattutto ai lavoratori agricoli.

Per questi motivi già nel 2015, l’amministrazione Obama voleva vietare l’utilizzo di questo pesticida, ma nel 2017 si è deciso di proseguire con ulteriori studi prima di procedere con un divieto.

Dopo oltre un decennio di studi e di prove relative agli effetti negativi del chlorpyrifos, oggi finalmente l’EPA è intervenuta a tutela della salute della popolazione e ieri ha comunicato la decisione di vietare l’uso di questo insetticida

“Oggi l’EPA compie un passo in avanti per proteggere la salute pubblica. Porre fine all’uso del chlorpyrifos negli alimenti contribuirà a garantire che i bambini, i lavoratori agricoli e tutte le persone siano protetti dalle conseguenze potenzialmente pericolose di questo pesticida. Dopo i ritardi e le smentite della precedente amministrazione, l’EPA seguirà la scienza e metterà al primo posto la salute e la sicurezza”, ha dichiarato in un comunicato Michael Regan, amministratore dell’EPA .