Clementine addio? Crolla la produzione del frutto ricco di vitamina C, ecco perché

Lo spettro dei cambiamenti climatici anche sulle buonissime clementine, ricche di vitamina C: la produzione è calata tra il 30 e il 40%. La denuncia è di Op Armonia, una delle maggiori realtà produttive e distributive italiane per il segmento agrumi.

La clementina è un agrume, appartenente al gruppo degli ibridi fra mandarino e arancio amaro e per questo comunemente conosciuta col nome di mandarancio. Oltre ad essere buonissimo (anche se de gustibus non dispuntam), il frutto è ricco di vitamina C (quasi 50 mg ogni 100 g), le cui proprietà benefiche sono arcinote.

Leggi anche: Vitamina C: proprietà, sintomi carenza, fonti e dose giornaliera

Ma il cambiamento climatico (minori piogge e le condizioni atmosferiche di caldo estremo) colpisce ancora: nella campagna 2021 il calo produttivo delle clementine italiane è stimabile intorno al 30/40%.

Se, infatti, fino ad una decina di anni fa, anche attraverso l’aiuto di pratiche agronomiche, tale varietà poteva essere raccolta e distribuita lungo un arco temporale di circa 3 mesi (novembre-gennaio) – spiega Marco Eleuteri, presidente di Op Armonia – negli ultimi anni tale periodo si è andato progressivamente accorciando riducendosi progressivamente a 6/7 settimane. La produzione si è concentrata cioè in un periodo più limitato di tempo, con gravi conseguenze sia in termini di quotazioni, sia in termini di attrattività dell’offerta commerciale, soprattutto per la grande distribuzione

La denuncia si unisce a quella di CIA Agricoltori, che rilevava anche concorrenza sleale da parte di produttori esteri.

Leggi anche: Clementine vendute a prezzi sempre più bassi: i produttori locali sono schiacciati dalla concorrenza sleale

Alla quale ci auguriamo non si risponda con metodi produttivi ancora più irrispettosi dell’ambiente.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: adnkronos

Leggi anche: