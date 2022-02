Biodinamico, raggiunto il “compromesso”: alla Camera cancellata l’equiparazione al biologico dal testo di legge

Dopo tante controversie, alla fine fine l’agricoltura biodinamica è stata eliminata dalla proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Con 421 sì, oggi la Camera ha approvato il testo sul biologico, facendo saltare però l’equiparazione tra l’agricoltura biologica e quella biodinamica. Sono due gli emendamenti approvati, presentati dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi, e dalla Commissione.

Per il mondo della scienza, che aveva espresso le perplessità sul metodo biodinamico, si tratta di una battaglia vinta. Tra i fermi oppositori all’equiparazione tra il biologico e il biodinamico c’era anche il nome del Nobel peer la Fisica Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo, nota farmacologa e biologa.

Per fortuna gli appelli della comunità scientifica nazionale, che avevano trovato l’appoggio pubblico del Presidente Mattarella già nella cerimonia di consegna del Nobel a Parisi nel novembre scorso, non sono caduti nel vuoto. – ha commentato il deputato Riccardo Magi – I miei sono stati gli unici emendamenti presentati in aula sul tema, caso più unico che raro. Emendamenti che avevo già presentato in Commissione a luglio, che al tempo erano però stati respinti all’unanimità da tutti i gruppi. Una battaglia combattuta già con coraggio dalla Sen. Elena Cattaneo al Senato. Piccole vittorie che spingono a non scoraggiarsi, anche quando i rapporti di forza numerici non sono dalla tua.

Per Parisi, l’Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri detrattori, il metodo biodinamico consiste in una serie di attività prive di basi scientifiche, ai limiti dell’esoterismo. A differenza di quella biologica, infatti, l’agricoltura non è regolata da norme italiane né europee, ma è certificata solo da un’associazione non profit multinazionale.

È grande, invece, la delusione delle associazioni FederBio, AssoBio e Associazione Biodinamica, che avevano sperato fino all’ultimo che anche l’agricoltura biodinamica venisse riconosciuta ed equiparata a quella biologica.

È veramente un peccato perché si tratta di un metodo agricolo e di prodotti che vengono sempre più coltivati e apprezzati in tutto il mondo. – commentano in una nota congiunta le associazioni – Ma nonostante questo emendamento, il biodinamico continuerà ad essere presente e sostenuto, come lo è stato fino ad oggi.

Insomma, le associazioni a difesa dell’agricoltura biodinamica non hanno intenzione di mollare.

Il mercato del biologico e del biodinamico è in costante crescita a livello mondiale. L’importanza di questo settore è da sempre riconosciuto e inserito nei regolamenti comunitari. – commenta Roberto Zanoni, presidente di AssoBio – Per l’Italia, il biologico è un fiore all’occhiello del settore agricolo italiano. Siamo il primo Paese europeo per export di prodotti biologici, a dimostrazione della grande attenzione dei consumatori di tutto il mondo e del loro crescente apprezzamento per la qualità dei prodotti bio e biodinamici.

