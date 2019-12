Se non si riduce l’uso di pesticidi per le api sarà troppo tardi

Nuove misure per ridurre l’uso di pesticidi e proteggere così api e altri insetti impollinatori. In una risoluzione approvata per alzata di mano, il Parlamento europeo chiosa che finora, l’iniziativa dell’Unione europea, non affronta in maniera sufficiente il problema ponendo l’accento sulla diminuzione di api e insetti per colpa dei pesticidi e sui cambiamenti del suolo, le pratiche di gestione agricola intensiva, l’inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici e le specie esotiche invasive.

“Dal momento che gli impollinatori sono una componente essenziale della biodiversità e sono indispensabili per la riproduzione della maggioranza delle specie vegetali, i deputati chiedono alla Commissione di trasformare le intenzioni contenute nell’Iniziativa in un programma di azione su vasta scala per gli impollinatori, dotato di risorse sufficienti”, si legge in una nota stampa.

Per i deputati europei, per favorire l’aumento della qualità degli habitat degli impollinatori sui terreni agricoli, la riduzione dell’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti minerali dovrebbe diventare un obiettivo chiave della futura Politica Agricola Comune (PAC). Ma non solo, il Parlamento chiede obiettivi di riduzione obbligatori in tutta l’UE, da includere nella prossima revisione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché maggiori fondi per sostenere la ricerca sulle cause della diminuzione degli impollinatori, al fine di proteggere la diversità delle specie.

Ricordiamo che ad aprile 2018 l’UE ha deciso di vietare completamente l’uso, in ambienti esterni, di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, noti come neonicotinoidi. Tuttavia, vari Stati membri hanno notificato delle esenzioni di emergenza per il loro uso sul territorio. Un recente studio aveva poi dimostrato che nonostante i divieti, i pesticidi killer continuano a contaminare i campi europei.

Secondo la Commissione, circa l’84% delle specie coltivate e il 78% delle specie di fiori selvatici nella sola UE dipendono, almeno in parte, dall’impollinazione animale. Fino a quasi 15 miliardi di euro della produzione agricola annuale dell’UE sono direttamente attribuiti agli insetti impollinatori.

Leggi anche: