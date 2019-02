Il colosso dell'agrochimica Bayer è impegnato in 11.200 cause legali a causa del glifosato. Numeri incredibilmente alti, che danno l'idea di quanto questo erbicida sia ritenuto pericoloso. A fornire le cifre è stato lo stesso colosso chimico-farmaceutico durante la presentazione del rapporto annuale.

La tedesca Bayer, che ha acquistato la Monsanto lo scorso anno, ha ribadito che si difenderà con determinazione per combattere i casi che coinvolgono il diserbante Roundup a fronte di oltre 11.000 cause legali accumulate.

"Continueremo a difenderci risolutamente in tutti i procedimenti. Per quanto riguarda la nostra prospettiva, siamo cristallini. È un prodotto sicuro, ha un eccellente status di approvazione normativa e su questa base ci difenderemo risolutamente" sono le parole del CEO di Bayer, Werner Baumann.

L'acquisizione di Monsanto, inventore del glifosato, non solo ha reso Bayer leader del mercato delle sementi ma le ha anche causato un pesante onere legale, che ha generato un calo del 30% delle sue azioni in meno di un anno.

Per questo, la società avrebbe stanziato 613 milioni di euro nel quarto trimestre per anticipare i potenziali costi legali dei prossimi tre anni. L'anno precedente, la dotazione prevista per questo scopo era di soli 88 milioni di euro.

Ma non è tutto. Il matrimonio Bayer-Monsanto sta pesando duramente sul bilancio della società che ha chiuso il 2018 con un utile netto in calo del 76,9%, a 1,69 miliardi di euro.

A pesare sono state svalutazioni per 3,3 miliardi di euro e oneri straordinari relativi al ramo d'azienda acquisito pari a 2 miliardi di euro. I debiti netti sono schizzati a 35,67 miliardi dai 3,6 del 2017, proprio per via dell’acquisizione di Monsanto.

Gli investitori non sono preoccupati dal calo degli utili del 2018 (il titolo Bayer è il migliore nell’indice tedesco del Dax e vola in borsa +5%).

"Noi abbiamo la scienza dalla nostra parte e continueremo a difendere con vigore questo erbicida innocuo e significativo per lo sviluppo di un'agricoltura moderna e sostenibile," prosegue Baumann sostenendo che molti studi scientifici lo hanno dimostrato.

Questi studi, sostiene Bayer, sono già stati condotti nel corso di uno storico processo in cui la società è stata accusata di non aver sufficientemente informato sulla pericolosità del Roundup. È il noto processo Dewayne Johnson. Ma le prove fornite non hanno convinto la giuria che inizialmente aveva condannato il colosso a versare 289 milioni di dollari al giardiniere che aveva contratto il cancro. Successivamente, l'indennizzo è stato ridotto a $ 78 milioni, accettati dall'uomo.

Di certo, la pressione su Bayer sta aumentando. In soli tre mesi, sono state presentate altre 1.900 nuove cause contro il Roundup. Tutti pazzi visionari, ansiosi di speculare sulla multinazionale... o davvero è l'ennesima battaglia di Davide contro Golia?

