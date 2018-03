Lavorare a contatto con la Natura, durante la stagione estiva, in Danimarca. Se amate questo genere di opportunità non vi resta che candidarvi per la raccolta della frutta.

Si tratta di un lavoro stagionale, dedicato soprattutto ai giovani che abbiano compiuto 18 anni. In alcuni casi sarà necessario avere un minimo di esperienza. Fino alla metà di agosto si verrà impiegato nelle aziende agricole nella raccolta della frutta.

Un'esperienza fuori dal comune, che permetterà non solo di vivere all'estero per qualche mese guadagnando anche una cifra abbastanza sostanziosa, ma soprattutto di scoprire culture e realtà diverse dalle nostre.

Le offerte sono svariate. Sarà compreso l'alloggio all'interno della fattoria o dell'azienda agricola in cui si verrà impiegati.

I requisiti generali sono:

avere minimo 18 anni,

essere in grado di comunicare in inglese

avere un passaporto europeo

avere un minimo di esperienza nel settore agricolo

capacità di adattamento

Ecco alcuni dei siti utili per candidarsi, promossi dal Portale dei Giovani.

Agrojobdk cerca candidati anche senza esperienza con contratto di lavoro del settore agricolo. Il salario lordo sarà pari a circa 2.150 € al mese per 160 ore. In questo caso, sarà possibile ottenere un contratto di lavoro anche per un anno, non solo in Danimarca ma anche in Romania.

Su Nyidanmark è possibile scoprire quale sia l'offerta che fa per voi. Basta cercarla tramite il motore di ricerca del sito e una volta trovata candidarsi.

Su Sommerfrisk è possibile candidarsi per lavorare presso l'azienda agricola Kræmmergård, a conduzione familiare. Qui si producono mele, fragole, verdure e patate secondo le più recenti linee guida sulla coltivazione che rispettano il più possibile la natura e l'ambiente. La maggior parte delle vendite avviene attraverso la vendita diretta al cliente nel negozio all'interno della fattoria. Vengono prodotte e vendute anche delle conserve e delle composte di frutta.

Se quest'estate volete fare un'esperienza diversa o se cercate lavoro nel settore agricolo, fatevi sotto.

