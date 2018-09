Scrittori di Classe, il concorso nazionale di scrittura creativa dedicato a bambini e ragazzi delle scuole, quest'anno ha un testimonial speciale. È Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo.

Torna l'iniziativa, promossa da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola. Quest'anno il focus è incentrato sull'ambiente. Quale testimonial poteva essere selezionato se non Geronimo? Una scelta precisa, che punta a far avvicinare in maniera giocosa e divertente i giovani alle tematiche ambientali, ai valori dell’ecologia e del rispetto per la natura.

Nato a Topazia, la capitale dell'Isola dei Topi, Geronimo Stilton di professione fa proprio il giornalista, dirige l’Eco del Roditore, il quotidiano più famoso e più diffuso dell'Isola dei Topi. Anche la sua segreta innamorata, Patty Spring, condivide con Geronimo la passione per il giornalismo e la scrittura. Patty, giornalista televisiva, dedica infatti la sua vita a salvaguardare l'ambiente col suo lavoro.

I piccoli che parteciperanno al nuovo concorso nazionale Scrittori di classe avranno la possibilità di vedere pubblicati i propri racconti all'interno di una collana di libri firmata proprio da Geronimo insieme al WWF. Saranno selezionati gli 8 racconti migliori tra quelli inviati dai bambini che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private paritarie.

Grazie ai numerosi materiali didattici messi a disposizione delle classi, i ragazzi saranno invitati a trovare soluzioni concrete ai grandi problemi ambientali del nostro tempo e aiuteranno il topo più famoso della letteratura per ragazzi a scrivere la collana di libri sul tema, disponibile poi nei punti vendita Conad da marzo 2019.

"Con Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta, Conad ha scelto di stimolare le nuove generazioni affinché imparino non solo a conoscere l’ambiente, ma anche a proteggerlo e a vivere responsabilmente".

Bambini e genitori, se non state nella pelliccia per la curiosità visitate la pagina ufficiale del concorso, in bocca al gatto a tutti… e buona scrittura!