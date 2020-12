Ha vinto alla lotteria 160 volte scommettendo sempre sullo stesso numero

In una pubblicità aveva sentito per caso alcuni numeri e non riusciva più a dimenticarseli. Per chissà quale motivo. E così, dopo qualche giorno, il commerciante di Washington Kwame Cross ha deciso di giocarli alla lotteria.

C’erano solo quattro numeri, 7314, nell’ indirizzo rimasto impresso nella sua mente. Ma essendo una cifra breve per giocare alla lotteria Powerball, l’equivalente del nostro Enalotto, ha deciso di cercare altrove. Finché non ha scoperto che in Virginia esiste un gioco chiamato ” Pick 4″ che consiste nello scegliere quattro numeri compresi tra 0 e 9 e formare una combinazione con essi.

Ha tentato la fortuna compilando 160 biglietti di 1 $ ciascuno con la stessa combinazione numerica. Il sorteggio si è svolto il 5 dicembre e la combinazione vincente era esattamente 7-3-1-4.

Cross non ci poteva credere, aveva vinto un premio milionario. Il primo premio del gioco corrispondeva infatti a 5000 $ che, nel suo caso, sono stati moltiplicati per 160 biglietti, per un totale di 800.000 $. Una coincidenza incredibile!

FONTE: Virginia Lottery