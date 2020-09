Uomo di 54 anni muore dopo aver mangiato più di un sacchetto di liquirizia nera ogni giorno per settimane

Un uomo di 54 anni è morto dopo aver mangiato più di un sacchetto di liquirizia nera al giorno per settimane. Prima dell’improvviso arresto cardiaco non aveva avuto sintomi di alcun genere, e secondo quanto riportato dai medici sul New England Journal of Medicine, la glicirrizina contenuta nella liquirizia avrebbe contribuito a provocare il decesso.

Difatti questo acido, che è il principio attivo dell’estratto di liquirizia, stando ad alcuni studi potrebbe causare, in dosi eccessive, ipertensione, ipopotassiemia (livelli di potassio bassi nel sangue), alcalosi metabolica, aritmie fatali e insufficienza renale.

FONTE: New England Journal of Medicine

Ti potrebbe interessare anche: