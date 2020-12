Un anno fa il primo caso certificato di malato Covid-19 a Wuhan

Esattamente un anno fa, il primo dicembre 2019, è iniziata la pandemia da coronavirus. Succedeva a Wuhan, dove venne registrato il primo caso di Covid-19 in un uomo che aveva manifestato sintomi simili a quelli della polmonite.

La data del primo dicembre 2019 è stata individuata il 24 gennaio 2020 da uno studio curato da diversi ricercatori esperti in virologia ed epidemiologia, pubblicato sulla rivista The Lancet. E secondo gli autori, il primo uomo contagiato non avrebbe avuto contatti con il mercato ittico di Wuhan.

Da allora il virus di strada ne ha fatta, diffondendosi in tutto il mondo e causando moltissime vittime, quasi un milione e mezzo finora. Per non parlare dei contagiati, più di 63 milioni.

FONTE: The Lancet

Ti potrebbe interessare anche: