Tumori: scienziati sviluppano nanoparticelle che distruggono le cellule cancerogene senza usare farmaci

Gli scienziati della Nanyang Technological University, a Singapore, hanno sviluppato delle nanoparticelle che distruggono le cellule cancerogene senza bisogno di ricorrere a farmaci. Le nanoparticelle chiamate “Nano-pPAAM” fanno in modo che le cellule tumorali si autodistruggano. Le nanoparticelle sono rivestite con l’aminoacido L-fenilalanina, di cui le cellule tumorali necessitano per crescere. In questo modo le nanoparticelle si presentano come “un cavallo di Troia” che con l’inganno le raggiunge, iniziando successivamente a produrre sostanze chimiche, note come specie reattive dell’ossigeno (ROS), che invece uccidono le cellule tumorali. Lo studio pubblicato dalla rivista Small ha dimostrato che Nano-pPAAM uccide circa l’80% delle cellule tumorali del seno, della pelle e dello stomaco negli esemplari esaminati, ma senza causare effetti collaterali, a differenza della classica chemioterapia. Tuttavia la strada affinché questi test diano vita a trattamenti efficaci contro il cancro, in realtà, è ancora lunga, perché occorrono ulteriori sperimentazioni. FONTE: Nanyang Technological University Singapore Ti potrebbe interessare anche: Cancro ai polmoni: dalle foglie di tè le nanoparticelle in grado di “uccidere” le cellule malate

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo