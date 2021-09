Fate attenzione alla nuova e insidiosa truffa telefonica connessa falsamente ad Amazon

Se avete ricevuto una chiamata dal servizio clienti di Amazon che vi propone un investimento nell’azienda, diffidate: è una truffa

La tecnologia in cui siamo immersi ci espone in ogni momento al rischio di truffe e raggiri, che sembrano essere aumentati nell’ultimo periodo malgrado l’impegno costante delle forze dell’ordine. L’ultima trovata per rubare i dati bancari dei malcapitati internauti è legata (falsamente) al colosso dell’e-commerce Amazon.

La truffa ha inizio con una semplice telefonata a scopo informativo: il numero è di un apparecchio fisso e ha un prefisso italiano, il che rende il potenziale ‘pollo’ più propenso a rispondere. condotta da una voce registrata, che si presenta come servizio clienti Amazon. Peccato però che Amazon non abbia l’abitudine di disturbare i propri clienti con telefonate, nemmeno quelli più affezionati e fedeli.

La proposta che viene fatta, riservata ai clienti Amazon Prime, è quella di un investimento nel colosso delle vendite online – una proposta interessante, visto il giro d’affari di Amazon e la tangibile impossibilità che il titolo crolli in borsa. Si tratta quindi di un investimento più che sicuro, che potrebbe permetterci di guadagnare qualche soldino extra senza fatica. Dopo aver affascinato l’ascoltatore con l’allettante proposta, la linea inizia ad essere disturbata e la voce si fa intermittente fino alla fine del messaggio registrato.

Non abboccate all’amo! È una truffa bella e buona: contattando il vero servizio clienti di Amazon, infatti, si scopre che la chiamata ricevuta non è partita da Amazon e che l’azienda non chiama i propri clienti per proporre investimenti. In ogni caso, è sempre bene non fornire con leggerezza i propri dati personali, via telefono o via mail, per non incorrere nel rischio di vedere il proprio conto in banca svaligiato. Se si riceve una telefonata sospetta, come in questo caso, è bene provare a richiamare il numero dal quale si è stati contattati: l’eventualità che non sia abilitato a ricevere chiamate è già una spia del fatto che qualcosa non va. È una buona idea anche cercare su Internet il numero che ci ha chiamato: anche così possiamo scoprire se si tratta di un disturbatore o di un truffatore.

