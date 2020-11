Tragedia a Cagliari: crolla il balcone di un condominio, travolto e ucciso un operaio

A Cagliari il titolare di un’impresa edile, intento a eseguire dei lavori di manutenzione in una palazzina, è stato travolto dal balcone del primo piano, che è improvvisamente crollato. L’uomo è morto sul colpo mentre il nipote che lavorava con lui è rimasto ferito.

Il balcone era grande circa 3 metri e non è ancora chiaro se sia crollato mentre i due operai utilizzavano il martello pneumatico nel cortile o mentre vi lavoravano sopra.

La palazzina coinvolta è quella di via del Tamburino Sardo, a Pirri (Cagliari), e ora i carabinieri, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro, hanno avviato delle indagini per individuare le cause dell’incidente e la dinamica.

FONTE: Ansa