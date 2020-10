La Puglia chiude tutte le scuole dell’obbligo

“Oggi in Puglia abbiamo toccato il picco massimo storico con quasi 800 nuovi contagiati, che ci hanno portato alla decisione dolorosa, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado” lo ha annunciato pochi minuti da il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione “I numeri della Pandemia”.

Resteranno aperte, invece, le scuole per l’infanzia, in cui non è prevista la frequenza obbligatoria.

Sul sito della Regione Puglia e sui canali social ufficiali ancora non c’è nessuna ordinanza e le famiglie si stanno interrogando proprio in questi minuti, tra chat e gruppi impazziti, da quando entrerà in vigore il provvedimento.

Le reazioni non hanno tardato ad arrivare, da un lato il malcontento dall’altro l’approvazione per una decisione che ormai sembra quasi inevitabile e che probabilmente sarà seguita anche in altre Regioni.