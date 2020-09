Psoriasi: video-consulenze gratuite con dermatologi specializzati. Al via gli PsoPoint in 8 regioni

Si chiama PsoPoint il servizio di consulenza online che permette a chi soffre di psoriasi di contattare direttamente i dermatologi di ben 8 regioni italiane. Tramite una prima video-consulenza gratuita con il medico, i pazienti potranno porre domande, ricevere utili informazioni e consigli mirati. Il servizio, che fa parte della campagna “Psoriasi visibile – Impatto invisible. Guardiamo oltre le apparenze” promossa da Amgen insieme ad ADIPSO, ADOI e SIDeMaST, verrà attivato il 23 settembre. Le regioni coinvolte sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Per richiedere la video-consulenza è sufficiente collegarsi al portale www.impattoinvisibile.it. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica molto diffusa, ne soffrono circa due e milioni e mezzo di italiani, di cui uno su due non si fa seguire da un dermatologo, nonostante la relazione con il medico sia fondamentale per gestire il problema, soprattutto per chi soffre di forme estese. Perché al di là del disturbo fisico in se stesso, può comportare ansia, depressione, isolamento sociale. Se ne soffrite, questa è l’occasione giusta per farvi consigliare da uno specialista un percorso su misura! FONTE: Impatto invisibile Psoriasi: sintomi, cause e i rimedi più efficaci Giornata mondiale della psoriasi: caratteristiche, sintomi e rimedi Psoriasi: cause, tipologie, rimedi e alimentazione

