Il Perù sarà libero dagli OGM per altri 15 anni

Niente OGM per altri 15 anni in Perù. Alla base della motivazione del Congresso che ha approvato la proroga della moratoria per l’introduzione di questo tipo di colture, c’è il riconoscimento dell’enorme agro-biodiversità peruviana e dei lavoro prezioso di tanti contadini.

Vittoria a cui ha senz’altro contribuito il lavoro di sensibilizzazione svolto da molte organizzazioni contadine, dai produttori agro-ecologici, dagli ecologisti e dalle popolazioni indigene.

Tutti desiderosi di prendersi cura delle persone residenti nelle zone rurali del paese, ma anche di preservare l’agricoltura tradizionale evidenziando le insidie delle colture transgeniche.

