Pasqua in lockdown? Quando si decide sulla possibile mega zona rossa

Pasqua in casa? Molto probabilmente sì e ne avremo conferma a breve. Oggi nuove riunioni decideranno per questa e per altre misure: al vaglio anche coprifuoco anticipato e scuole chiuse in tutta Italia. La decisione arriverà entro il 12 marzo.

Il numero dei contagiati cresce troppo rapidamente e pare che misure più restrittive, a partire proprio dalle festività di Pasqua, saranno sempre più necessarie.

Per questo dovremo aspettarci dal governo un’ulteriore stretta, che potrebbe partire già nel fine settimana.

Sul tavolo, infine, con i membri del Cts il quesito se il parametro dei 250 casi su 100mila persone già applicato per le scuole, sia quello giusto per far scattare in automatico la zona rossa: le Regioni sono molto critiche, perché disincentiva a fare i tamponi.

Per il ministro della Salute, in TV ieri dalla Annunziata, bisognerebbe dare un altro (energico) “giro di chiave”, per ridurre le relazioni tra le persone e consentire agli ospedali di riprendere fiato.

