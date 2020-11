La nonna lombarda ha festeggiato i suoi 107 anni con la sua migliore amica che ne ha 105

Pierina quest’anno di anni ne compie 107, la sua migliore amica Vittoria, che ha voluto al suo fianco per festeggiare il compleanno, di anni ne ha ben 105. Un traguardo davvero incredibile per queste due anziane signore legate da una profonda amicizia che dura da una vita.

Entrambe vivono in una casa di riposo in Alta Valle Intelvi, la “Nicola Alì” di Pellio, e hanno festeggiato insieme il compleanno di Pierina che, a causa della pandemia, non ha potuto raggiungere i familiari.

Il comune lombardo di Alta Valle Intelvi ha condiviso la foto delle due amiche su facebook ricevendo moltissimi like e commenti di auguri:

“Tanti auguri a Pierina Pensa e Vittoria Pedrazzoli, che in quest’anno 2020 festeggiano insieme la bellezza di 211 anni. L’amministrazione comunale, nella persona del prosindaco Giuliano Molli, insieme al Direttore della RSA Nicola Alì, ha festeggiato le due concittadine ultracentenarie presso la struttura di Pellio.”.

Che meravigliosa e lunga amicizia!

FONTE: Facebook

Ti potrebbe interessare anche: