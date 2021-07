Morto a 46 anni Joey Jordison, batterista fondatore degli Slipknot

Morto il batterista Joey Jordison. Aveva 46 anni e da alcuni anni era affetto da una rara forma di sclerosi multipla.

Il batterista e chitarrista Joey Jordison è morto lo scorso lunedì all’età di 46 anni. A comunicarlo in una nota la sua famiglia, che sottolinea come la morte sia avvenuta mentre l’artista stava dormendo e che chiede ai fan e ai giornalisti di rispettare la loro privacy e il loro dolore in questo momento così sofferto:

Siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto pacificamente nel sonno il 26 luglio 2021. Aveva 46 anni. La morte di Joey ci ha lasciato con il cuore vuoto e sentimenti di indescrivibile dolore. Per coloro che conoscevano Joey, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica. La famiglia di Joey ha chiesto che amici, fan e media rispettino comprensibilmente il nostro bisogno di privacy e pace in questo momento incredibilmente difficile. La famiglia terrà un servizio funebre privato e chiede ai media e al pubblico di rispettare i loro desideri.

Il batterista è stato membro della band Slipknot dalla sua fondazione, nel 1995, fino al 2013. Dei nove componenti della band, era considerato da tutti il numero uno. Dopo la carriera negli Slipknot aveva fondato i complessi Scar the Martyr e poi Vimic, collaborando al contempo con altre band di musica rock.

Nel 2013 gli era stata diagnosticata una rara malattia neurologica degenerativa chiamata mielite trasversa, che comporta danni al midollo spinale e deficit nei movimenti: infatti, negli anni aveva progressivamente perso la sua abilità di camminare e di suonare il suo strumento.

